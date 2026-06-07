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В Хабаровском крае спасатели ищут мужчину, пропавшего у реки Нимелен

Район поисков сложный: тайга, удалённость от населённых пунктов, река и отсутствие связи серьёзно осложняют передвижение.

В Хабаровском крае спасатели МЧС России ищут 45-летнего мужчину, который пропал в районе имени Полины Осипенко. Он ушёл с зимовья вверх по течению реки Нимелен ещё 1 июня, после чего его местонахождение остаётся неизвестным.

По данным МЧС, мужчина находился примерно в 90 километрах от села имени Полины Осипенко. Сначала его пытались найти местные рыбаки и охотники, но поиски результата не дали. После этого районный отдел МВД обратился за помощью к спасателям.

Накануне хабаровские спасатели подняли в воздух вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. С воздуха вместе с сотрудником полиции они обследовали около 250 квадратных километров лесного массива, но следов пропавшего не обнаружили.

Утром 7 июня в район поисков из Комсомольска-на-Амуре выехала наземная группа поисково-спасательного отряда МЧС России. Четверо спасателей отправились на автомобиле высокой проходимости, чтобы продолжить работу уже на земле.

Район поисков сложный: тайга, удалённость от населённых пунктов, река и отсутствие связи серьёзно осложняют передвижение. Спасатели продолжают обследовать возможный маршрут мужчины и прилегающую местность.

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