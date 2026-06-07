Хабиб Нурмагомедов назвал плюсы раннего завершения карьеры

Он также сообщил, что за время выступлений почти не получал урон и у него не было повреждений на лице или теле. Хабиб подчеркнул, что находится в хорошем положении по сравнению с другими бывшими бойцами, которые часто страдают от последствий сотрясений и тяжелых травм, и этого ему удалось избежать.