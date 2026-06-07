Хабиб Нурмагомедов назвал плюсы раннего завершения карьеры

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем состоянии после ухода из спорта. По его словам, он продолжает серьезно относиться к тренировкам, но не делает ничего необычного.
Хабиб отметил, что перенес несколько операций после завершения карьеры, но в целом чувствует себя хорошо.
Он также сообщил, что за время выступлений почти не получал урон и у него не было повреждений на лице или теле. Хабиб подчеркнул, что находится в хорошем положении по сравнению с другими бывшими бойцами, которые часто страдают от последствий сотрясений и тяжелых травм, и этого ему удалось избежать.
— Я не могу сказать, что нахожусь в 100% форме, но я в хорошем положении в сравнении с другими бывшими бойцами, — цитирует Хабиба Sport24.
Ранее Нурмагомедов опроверг информацию о том, что завершил карьеру из-за большого количества заработанных денег. Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры в 2021 году. Он провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. В 2022 году его также включили в Зал славы UFC.