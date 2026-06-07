Еще один шаг к безопасности: в Кызылординской области открыли противопожарный пост

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Жасулан Туйменов и заместитель акима Кармакшинского района Самат Смагулов.
Пост получил необходимую технику и оборудование.
Для укрепления материально-технической базы нового объекта Департамент по чрезвычайным ситуациям передал пожарную автоцистерну, пожарно-техническое вооружение, комплект боевой одежды и стационарные средства связи.
Новое оснащение позволит добровольному противопожарному формированию оперативно реагировать на возгорания и другие чрезвычайные ситуации.
Защита для жителей села.
Пожарный пост «Ауыл құтқарушылары» будет обеспечивать безопасность 680 жителей села Алдашбай Ахун.
Создание объекта направлено на повышение уровня противопожарной защиты населенного пункта и сокращение времени реагирования на возможные происшествия.
Благодаря работе поста жители смогут рассчитывать на более оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Что это значит.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет повышать уровень безопасности в сельской местности, где время прибытия профессиональных пожарных подразделений может иметь решающее значение.
Открытие нового поста в Кармакшинском районе укрепляет систему гражданской защиты региона и способствует более эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.