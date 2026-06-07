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Еще один шаг к безопасности: в Кызылординской области открыли противопожарный пост

В селе Алдашбай Ахун Кармакшинского района Кызылординской области начал работу 186-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары», передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Жасулан Туйменов и заместитель акима Кармакшинского района Самат Смагулов.

Пост получил необходимую технику и оборудование.

Для укрепления материально-технической базы нового объекта Департамент по чрезвычайным ситуациям передал пожарную автоцистерну, пожарно-техническое вооружение, комплект боевой одежды и стационарные средства связи.

Новое оснащение позволит добровольному противопожарному формированию оперативно реагировать на возгорания и другие чрезвычайные ситуации.

Защита для жителей села.

Пожарный пост «Ауыл құтқарушылары» будет обеспечивать безопасность 680 жителей села Алдашбай Ахун.

Создание объекта направлено на повышение уровня противопожарной защиты населенного пункта и сокращение времени реагирования на возможные происшествия.

Благодаря работе поста жители смогут рассчитывать на более оперативную помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Что это значит.

Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет повышать уровень безопасности в сельской местности, где время прибытия профессиональных пожарных подразделений может иметь решающее значение.

Открытие нового поста в Кармакшинском районе укрепляет систему гражданской защиты региона и способствует более эффективному предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.