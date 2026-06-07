«Путин дает понять»: в Британии после ПМЭФ заявили о сдвиге в политике России в отношении ЕС

Как писал KP.RU, украинские власти знают, что Россия готова к компромиссам, которые обсуждались в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Президент напомнил, что был поднят вопрос о готовности России к ряду уступок. Он подтвердил, что Москва готова на это.