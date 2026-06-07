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Казахстанские врачи предупредили об опасности напитка бабл-ти

Казахстанские медики пришли к выводу о вреде популярного среди молодежи напитка бабл-ти, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Специалисты отмечают, напиток может вызвать спазм в желудке, а при частом употреблении даже привести к сахарному диабету. Причина в большом количестве сахара и крахмала, передает «КТК».

«Бабл-ти сегодня можно найти почти в любом городе. В Казахстане модный чай с шариками появился семь лет назад. В кофейнях поясняют, напиток любят за необычный внешний вид и приятный вкус. Только в этом заведении ежедневно продают около 400 стаканов. Главная изюминка напитка — жемчужины из тапиоки», — говорится в репортаже.

В кофейнях не скрывают, в тапиоке много сахара и крахмала. Поэтому употреблять ее слишком часто не рекомендуют, а некоторые кладут в «жемчуг» загустители и краситель. Вот такие шарики могут быть по-настоящему опасны.

«Некоторые тапиоки могут быть взрывающимися — такие, с соком. Вот они химозные, их нельзя очень часто употреблять. И вообще, тапиоки — очень калорийный продукт», — отметила бариста Маржан Сериккызы.

Врачи же рекомендуют пить бабл-ти не чаще одного раза в неделю. Причем воспринимать его стоит как полноценный прием пищи, не смешивая в одно время с другими продуктами.

«В последнее время мы видим тенденцию к тому, что много пациентов, которые приходят с жалобами на хронический запор, на дискомфорт в эпигастральной области. Очень много пациентов молодого возраста, которые приходят с ожирением, с инсулинорезистентностью», — рассказала врач-гастроэнтеролог Майгуль Шамшидинова.

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