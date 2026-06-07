Казахстанские врачи предупредили об опасности напитка бабл-ти

«Бабл-ти сегодня можно найти почти в любом городе. В Казахстане модный чай с шариками появился семь лет назад. В кофейнях поясняют, напиток любят за необычный внешний вид и приятный вкус. Только в этом заведении ежедневно продают около 400 стаканов. Главная изюминка напитка — жемчужины из тапиоки», — говорится в репортаже.