«ИИ не сделает вместо ребенка»: Музаев перекроит домашку в школах

Проблема использования ИИ в образовании уже обсуждалась ранее на разных площадках. В январе член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова отмечала, что нейросети ставят вопрос «чему и как учить детей», и предлагала отходить от шаблонных ответов в пользу заданий, требующих анализа и аргументации. Сам Музаев еще в апреле называл домашние задания, которые без проблем выполняет ИИ, «бессмысленными», уточняя, что это не касается гуманитарных предметов — стихов и пересказов текстов, где нейросеть не заменит живого человека.