«ИИ не сделает вместо ребенка»: Музаев перекроит домашку в школах

Искусственный интеллект вынуждает менять подходы к обучению — глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о необходимости пересмотреть формат домашних заданий в школах. По его словам, традиционные упражнения, которые нейросети легко решают за ученика, теряют всякий смысл.
«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — заявил Музаев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Руководитель ведомства признал, что развитие ИИ стало серьезным вызовом для всей системы образования — как школьного, так и высшего. Выход он видит в смене парадигмы: задания должны мотивировать ученика на реальные действия, а не на формальную отписку.
«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить», — пояснил чиновник.
Музаев также участвовал в обсуждении технологических новшеств в проведении Единого государственного экзамена, где ранее сообщал об отсутствии хакерских атак на системы и полной защите от утечек экзаменационных материалов.
Проблема использования ИИ в образовании уже обсуждалась ранее на разных площадках. В январе член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова отмечала, что нейросети ставят вопрос «чему и как учить детей», и предлагала отходить от шаблонных ответов в пользу заданий, требующих анализа и аргументации. Сам Музаев еще в апреле называл домашние задания, которые без проблем выполняет ИИ, «бессмысленными», уточняя, что это не касается гуманитарных предметов — стихов и пересказов текстов, где нейросеть не заменит живого человека.
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