Бой Жалгаса Жумагулова за второй пояс сорвался из-за удара в пах

Спортсмен выступил в главном событии турнира Oktagon 89, который прошел в Братиславе — столице Словакии. Жумагулов претендовал на пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг), который защищал бразилец Игор Северино.
Поединок был рассчитан на пять раундов, но не продлился всю дистанцию. Во втором отрезке Северино нанес запрещенный удар в пах. После этого Жумагулов не смог восстановиться, и доктор рекомендовал остановить бой.
Поединок признали несостоявшимся, оба спортсмена сохранили свои титулы. Казахстанец владеет поясом Oktagon в наилегчайшем весе (до 56,7), поэтому мог стать двойным чемпионом.
На счету Жумагулова осталось 19 побед при девяти поражениях в профессиональных ММА. Северино выиграл десять боев и уступил в одном.