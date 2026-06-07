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Бой Жалгаса Жумагулова за второй пояс сорвался из-за удара в пах

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов провел поединок за второй титул в европейской лиге Oktagon, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Спортсмен выступил в главном событии турнира Oktagon 89, который прошел в Братиславе — столице Словакии. Жумагулов претендовал на пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг), который защищал бразилец Игор Северино.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но не продлился всю дистанцию. Во втором отрезке Северино нанес запрещенный удар в пах. После этого Жумагулов не смог восстановиться, и доктор рекомендовал остановить бой.

Поединок признали несостоявшимся, оба спортсмена сохранили свои титулы. Казахстанец владеет поясом Oktagon в наилегчайшем весе (до 56,7), поэтому мог стать двойным чемпионом.

На счету Жумагулова осталось 19 побед при девяти поражениях в профессиональных ММА. Северино выиграл десять боев и уступил в одном.

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