Конгрессмен Фэллон заявил, что США могут возобновить удары по Ирану

Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Иран нанёс ответные удары по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.