Конгрессмен Фэллон заявил, что США могут возобновить удары по Ирану

«Думаю, что это неизбежно случится», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Фэллон ответил на вопрос о том, следует ли Соединённым Штатам возобновить удары.
По словам республиканца, США не удастся договориться с Ираном о «полном открытии Ормузского пролива и вывозе урана».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.
Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Иран нанёс ответные удары по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.