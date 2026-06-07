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Конгрессмен Фэллон заявил, что США могут возобновить удары по Ирану

Член комитетов палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов по ВС и разведке Пэт Фэллон заявил, что США возобновят удары на территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Член комитетов палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов по вооружённым силам и разведке Пэт Фэллон заявил, что США могут возобновить удары на территории Ирана.

«Думаю, что это неизбежно случится», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Фэллон ответил на вопрос о том, следует ли Соединённым Штатам возобновить удары.

По словам республиканца, США не удастся договориться с Ираном о «полном открытии Ормузского пролива и вывозе урана».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Между Соединёнными Штатами и Ираном идёт переговорный процесс, при этом стороны обмениваются отдельными ударами.

Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Иран нанёс ответные удары по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

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