Театрализованное представление об истории Иркутска состоялось в сквере Кирова

«Сегодня мы объединились как одна большая дружная семья, сделали праздник по-настоящему живым и ярким — таким, как наш Иркутск. На всех площадках было много активностей, каждый мог найти, чем заняться и на что посмотреть. И завтра вас ждет не менее насыщенный день. Всегда подчеркиваю: главное богатство Иркутска — его люди. Именно вы помогаете городу сохранять свой уникальный сибирский характер, уверенно отвечать на вызовы времени и становиться лучше», — отметил Руслан Болотов.