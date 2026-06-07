Театрализованное представление об истории Иркутска состоялось в сквере Кирова

IrkutskMedia, 7 июня. Театрализованное представление «Иркутск 365» (0+), посвященное 365-летию города, прошло на главной сцене в сквере им. Кирова накануне, 6 июня. Зрители могли наблюдать путешествие во времени, в ходе которого постепенно собиралась летопись областного центра. Программа была представлена несколькими тематическими блоками.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, блок «Казачество» открыл программу. В ходе него выступил директор и главный режиссер театра народной драмы Михаил Корнев. Он процитировал письмо атамана Якова Похабова, воссоздав момент основания Иркутского острога. На сцену также вышли современные казаки, служащие Отечеству.
Во втором блоке «Культурное наследие» председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты региона Марина Левада рассказала зрителям, что первая публичная библиотека в России открылась в Иркутске, а автором первого русского романа стал иркутянин Николай Полевой.
В блоке «Город трудовой доблести» зрители увидели поздравление 101-летней труженицы тыла Пелагеи Ячменевой. Кроме того, продюсер Роман Буркало представил цикл фильмов «Тыловики.РФ» (12+) о подвигах поколения победителей. В следующем блоке «Город энергии» директор Иркутской ГЭС Вадим Чеверда рассказал, как человек научился управлять силой Ангары.
Олимпийский призер Наталья Иванова представила пятый блок «Город спортивных достижений», посвященного победам города: начиная от гребца, лыжника и новатора ледового дела Степана Гусева до иркутянина Алексея Негодайло, победившего в составе бобслейного экипажа на Олимпиаде в Сочи. В блоке «Счастье чистой воды» советник мэра Инга Корочкина и ведущий Денис Гук рассказали о ледовых скульптурах, рекордном квизе на 1209 человек и создании мультфильма об Иркутске. Кроме того, они выразили благодарность партнерам праздника. Все участники объединились в финальном блоке.
Мэр Иркутска Руслан Болотов поздравил горожан, а ведущие напомнили об известных иркутянах: Леониде Гайдае, Евгении Евтушенко, Валентине Распутине, Александре Вампилове и других.
«Сегодня мы объединились как одна большая дружная семья, сделали праздник по-настоящему живым и ярким — таким, как наш Иркутск. На всех площадках было много активностей, каждый мог найти, чем заняться и на что посмотреть. И завтра вас ждет не менее насыщенный день. Всегда подчеркиваю: главное богатство Иркутска — его люди. Именно вы помогаете городу сохранять свой уникальный сибирский характер, уверенно отвечать на вызовы времени и становиться лучше», — отметил Руслан Болотов.
Ранее агентство сообщало, что накануне, 6 июня, в сквере имени Кирова проходил традиционный Фестиваль национальных культур (6+). В этом году его посвятили юбилею столицы Прибайкалья и Году единства народов России. В программе — выступление творческих коллективов, мастер-классы, танцевальный флешмоб. Для гостей праздника организовали 13 выставок разных народов страны.