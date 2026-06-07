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От «единого окна» до цифровых коридоров: новые инициативы ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия совместно с Европейской экономической комиссией ООН провели международный онлайн-семинар, посвященный развитию.

Источник: Деловой Казахстан

Евразийская экономическая комиссия совместно с Европейской экономической комиссией ООН провели международный онлайн-семинар, посвященный развитию электронного документооборота в трансграничных мультимодальных цепочках поставок, передает DKNews.kz.

Участники обсудили применение международных стандартов электронного обмена данными, создание цифровых транспортных коридоров, а также развитие механизма «единого окна» в государствах Евразийского экономического союза.

Более 100 экспертов приняли участие в обсуждении.

Организаторами мероприятия выступили Департамент торговой политики ЕЭК и Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК при участии блока по таможенному сотрудничеству Комиссии.

К семинару присоединились более 100 экспертов из стран ЕАЭС, включая представителей государственных органов, транспортных и таможенных служб, бизнеса и IT-компаний.

Главной темой дискуссии стало внедрение современных цифровых решений для повышения эффективности международных перевозок и внешнеэкономической деятельности.

Какие вопросы рассмотрели участники.

В ходе семинара эксперты обсудили:

применение стандартов СЕФАКТ ООН для цифровизации мультимодального обмена данными; развитие цифровых транспортных коридоров; внедрение эталонной модели национального механизма «единого окна»; создание матрицы данных для регулирования внешнеэкономической деятельности; обеспечение совместимости систем электронного документооборота между странами.

Особое внимание было уделено вопросам гармонизации цифровых решений и упрощения процедур международной торговли.

Что заявили представители ЕЭК.

Заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Канат Олжабаев отметил практическую значимость обсуждаемых вопросов для государств Союза.

В свою очередь заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Наталья Александрович подчеркнула: «цифровая трансформация транспорта и логистики включена в число национальных приоритетов каждого из государств ЕАЭС».

Эксперты ЕЭК ООН и ЕЭК также представили подходы по адаптации международных стандартов к условиям Союза, а также примеры пилотных проектов и методические инструменты внедрения совместимых цифровых систем.

Ключевой момент.

Развитие электронного документооборота и цифровых транспортных коридоров рассматривается как один из важных инструментов ускорения международной торговли и логистики в Евразийском экономическом союзе.

Использование единых стандартов обмена данными позволяет сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозок и улучшить взаимодействие между государственными органами и бизнесом.

По итогам семинара участники выработали рекомендации по дальнейшей поддержке региональных инициатив стран ЕАЭС и договорились о проведении серии тематических вебинаров по наиболее востребованным практическим вопросам.

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