От «единого окна» до цифровых коридоров: новые инициативы ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия совместно с Европейской экономической комиссией ООН провели международный онлайн-семинар, посвященный развитию электронного документооборота в трансграничных мультимодальных цепочках поставок, передает DKNews.kz.
Участники обсудили применение международных стандартов электронного обмена данными, создание цифровых транспортных коридоров, а также развитие механизма «единого окна» в государствах Евразийского экономического союза.
Более 100 экспертов приняли участие в обсуждении.
Организаторами мероприятия выступили Департамент торговой политики ЕЭК и Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК при участии блока по таможенному сотрудничеству Комиссии.
К семинару присоединились более 100 экспертов из стран ЕАЭС, включая представителей государственных органов, транспортных и таможенных служб, бизнеса и IT-компаний.
Главной темой дискуссии стало внедрение современных цифровых решений для повышения эффективности международных перевозок и внешнеэкономической деятельности.
Какие вопросы рассмотрели участники.
В ходе семинара эксперты обсудили:
применение стандартов СЕФАКТ ООН для цифровизации мультимодального обмена данными; развитие цифровых транспортных коридоров; внедрение эталонной модели национального механизма «единого окна»; создание матрицы данных для регулирования внешнеэкономической деятельности; обеспечение совместимости систем электронного документооборота между странами.
Особое внимание было уделено вопросам гармонизации цифровых решений и упрощения процедур международной торговли.
Что заявили представители ЕЭК.
Заместитель директора Департамента торговой политики ЕЭК Канат Олжабаев отметил практическую значимость обсуждаемых вопросов для государств Союза.
В свою очередь заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Наталья Александрович подчеркнула: «цифровая трансформация транспорта и логистики включена в число национальных приоритетов каждого из государств ЕАЭС».
Эксперты ЕЭК ООН и ЕЭК также представили подходы по адаптации международных стандартов к условиям Союза, а также примеры пилотных проектов и методические инструменты внедрения совместимых цифровых систем.
Ключевой момент.
Развитие электронного документооборота и цифровых транспортных коридоров рассматривается как один из важных инструментов ускорения международной торговли и логистики в Евразийском экономическом союзе.
Использование единых стандартов обмена данными позволяет сократить административные процедуры, повысить прозрачность перевозок и улучшить взаимодействие между государственными органами и бизнесом.
По итогам семинара участники выработали рекомендации по дальнейшей поддержке региональных инициатив стран ЕАЭС и договорились о проведении серии тематических вебинаров по наиболее востребованным практическим вопросам.