В Амурске Хабаровского края прокуратура добилась лекарств для диабетика

В Амурске Хабаровского края местная прокуратура восстановила права 53-летнего мужчины, страдающего сахарным диабетом. Пациент по медицинским показаниям нуждался в дорогостоящих лекарствах, но долгое время не мог их получить бесплатно. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской городской прокуратуре Хабаровского края, проверка прошла по обращению самого мужчины. Надзорное ведомство установило, что пациент не был обеспечен необходимыми бесплатными лекарственными препаратами, хотя по закону имел на них право.
После вмешательства прокуратуры мужчина наконец получил все нужные лекарства. Его права восстановлены.
Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в постоянном приёме лекарственных препаратов. Перебои с выдачей могут привести к серьёзным осложнениям и угрозе для жизни. В данном случае прокуратура оперативно отреагировала на обращение гражданина и добилась выдачи препаратов.
Амурская городская прокуратура продолжает проверки в сфере здравоохранения. Надзорное ведомство следит за тем, чтобы медицинские учреждения соблюдали законодательство о бесплатном обеспечении льготных категорий пациентов жизненно важными лекарствами.
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