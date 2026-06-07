Астрономы впервые обнаружили ветер от черной дыры в центре Млечного Пути

Ученые давно предполагали, что черные дыры могут не только поглощать вещество, но и отбрасывать его наружу. Однако Стрелец A «питается» крайне скудно — в пересчете на человеческий масштаб это примерно одно зерно риса за миллион лет. Кроме того, центр галактики закрыт от нас газом и пылью, что долгое время мешало получить прямые доказательства.