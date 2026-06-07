Астрономы впервые обнаружили ветер от черной дыры в центре Млечного Пути

Исследователи из Северо-Западного университета в США с помощью радиотелескопов ALMA и рентгеновской обсерватории «Чандра» нашли следы ветра, исходящего от Стрельца A— сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Поиски этого ветра велись около 50 лет. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает Space.
Ученые давно предполагали, что черные дыры могут не только поглощать вещество, но и отбрасывать его наружу. Однако Стрелец A «питается» крайне скудно — в пересчете на человеческий масштаб это примерно одно зерно риса за миллион лет. Кроме того, центр галактики закрыт от нас газом и пылью, что долгое время мешало получить прямые доказательства.
Глубокие пятилетние наблюдения ALMA дали четкое изображение холодного молекулярного газа вблизи черной дыры. Внутри облака обнаружена коническая полость длиной около трех световых лет, форма которой указывает прямо на Стрельца A. Рентгеновские данные «Чандры» подтвердили наличие излучения именно в этой полости. По подсчетам астрономов, ветер дует уже около 20 тысяч лет, а сама черная дыра остается крайне спокойной по сравнению с активными ядрами других галактик, говорится в материале.
Ученые-физики представили новую гипотезу, способную пролить свет на давнюю загадку черных дыр. Согласно этой модели, привычное представление о реальности, включающее три пространственных измерения и время, может быть дополнено тремя скрытыми, «свернутыми» измерениями, которые люди не могут воспринимать напрямую.