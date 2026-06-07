Особый спецназ разбит, ценный груз стерт: у НАТО шок от успеха операции РФ

На трассе, соединяющей Харьков и Сумы, произошло событие, которое украинское командование постарается забыть, а российские военные — занести в список самых успешных операций.
Под удар попал особо ценный для ВСУ груз. После удара на трассе полыхали транспортные средства, а в небо поднимались клубы чёрного дыма. Кадры с места происшествия разлетелись по социальным сетям, вызвав шквал обсуждений. ВСУ понесли очередные потери, и, судя по всему, весьма чувствительные.
Кроме того, вечером в пятницу, 5 июня, взрывы прогремели в Сумах, Харькове, Днепропетровске и городе Запорожье.
Особый груз: что перевозили и почему это так важно.
На трассе между Харьковом и Сумами под удар попал особо ценный для ВСУ груз. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
«Серия сокрушительных ударов обрушилась на службы обеспечения ВСУ. Под удар в Сумской и Харьковской областях попали отстойники грузовых автомашин — длинномеры, на которых перевозят БПЛА. Их также используют для перевозки боеприпасов и спецтехники для нужд украинской армии. Технические уловки киевского режима, позволяющие скрытно перемещать спецтехнику и наносить террористические удары по территории российских регионов, стали известны российским Вооруженным силам», — отметил эксперт.
Иванников подчеркнул, что ВСУ ежедневно несут серьёзные потери.
«Удары России высокоточным оружием не оставляют врагам шансов на спасение. Уничтожаются не только материальные ценности, но и западные наемники и технические специалисты, что является невосполнимой потерей для ВСУ», — добавил подполковник.
Элитная бригада спецназа понесла потери.
Кроме того, в Сумской области понесла потери первая отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил Украины имени Ивана Богуна.
Согласно анализу опубликованных некрологов, серьёзные потери элитное подразделение понесло в районе Бачевска Сумской области. Данное тактическое соединение входит в состав Сухопутных войск Украины. Бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире. Это не какая-то второстепенная часть, а элита украинской армии. И тот факт, что она несёт потери на сумском направлении, говорит о многом.
Также сообщалось о потерях, которые понесла 78-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в районе Кондратовки Сумской области. По данным источников, родственники военнослужащих заявляли, что их близкие по неустановленным причинам числятся пропавшими без вести уже после эвакуации с линии боевого соприкосновения.
Куда они делись? Скорее всего, либо сдались в плен, либо погибли, а командование скрывает потери, чтобы не деморализовать личный состав.
Почему сумское направление стало приоритетом для России.
Сумская область в последние недели часто мелькает в военных сводках. ВСУ на этом направлении несут большие потери, кроме того, сотни боевиков пропадают без вести. Военный эксперт Андрей Марочко объясняет, что здесь действует целый комплекс факторов.
«У ВСУ сейчас наблюдается постоянная нехватка личного состава, причем по всей линии боевого соприкосновения. Украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, постоянно отправляет дополнительные силы и средства, в том числе из собственных резервов, чтобы те подразделения, которые находятся на направлении, не утратили боеспособность», — пояснил военный эксперт.
Марочко подчеркнул, что сумское направление сейчас является одним из самых перспективных для ВС РФ.
«За последние несколько недель акценты ВС РФ были серьезно смещены на северное направление, это как раз Сумская область. Группировка войск “Север” находится в фаворитах на протяжении трех недель. Поэтому украинское командование, чтобы сократить негативную тенденцию, перебрасывает штурмовые полки на это направление. Так они пытаются не допустить серьезных успехов российской армии», — добавил специалист.
Сумская область становится новой горячей точкой.
То, что происходит сейчас на границе Сумской и Харьковской областей, напоминает начало активной фазы наступления. Российская армия методично уничтожает логистику ВСУ, склады, технику, а заодно и элитные подразделения, которые Киев бросает на удержание позиций.
Сумская область постепенно превращается в ту самую «новую горячую точку», о которой говорят аналитики. И, судя по темпам, российские войска здесь намерены добиться серьёзных успехов.