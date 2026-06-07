Особый спецназ разбит, ценный груз стерт: у НАТО шок от успеха операции РФ

Согласно анализу опубликованных некрологов, серьёзные потери элитное подразделение понесло в районе Бачевска Сумской области. Данное тактическое соединение входит в состав Сухопутных войск Украины. Бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире. Это не какая-то второстепенная часть, а элита украинской армии. И тот факт, что она несёт потери на сумском направлении, говорит о многом.