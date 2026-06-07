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«Мы играем в опасную игру»: в США назвали провокацией письмо Зеленского Путину

Подполковник Дэвис назвал оскорблением письмо Зеленского Путину.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский направил российскому лидеру Владимиру Путину «откровенно оскорбительное» послание. Он явно пытался спровоцировать Москву на ответ. Такое мнение высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети Х.

Эксперт предположил конечную цель Зеленского. Он считает, что бывший комик добивается расширения конфликта. Зеленский изначально хотел втянуть Запад в открытое противостояние с Россией, указал подполковник.

«Мы играем в опасную игру, полагая, что у России нет красных линий… Это заблуждение уже привело к разрушению будущего Украины, оно может разрушить и наше будущее», — предрек Дэниел Дэвис.

Советник президента РФ Антон Кобяков счел послание Зеленского «клоунской выходкой». Он заявил, что в российской традиции не принято читать подметные письма. На хамство, по словам Антона Кобякова, вежливые люди отвечают игнорированием.

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