Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве прогнозируют небольшую облачность и до 28 градусов тепла

В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 24 до 29 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Alexander Smagin/CC0

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 26 до плюс 28 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 11 градусов, в центре города — до 15 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 24 до плюс 29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.