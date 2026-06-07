В Москве прогнозируют небольшую облачность и до 28 градусов тепла

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 26 до плюс 28 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 11 градусов, в центре города — до 15 градусов.
Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 24 до плюс 29 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.