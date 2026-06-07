«Поезд дружбы». Омская студентка за один урок сплотила несколько народов РФ

Странно, правда? Год единства народов — и вдруг иностранный язык. Но у омички есть железная логика: «Я часто “варюсь” в международных обменах. И вдруг поймала себя на мысли: о британских традициях я рассказываю с горящими глазами, а о своих татарах или бурятах — сухо. Почему? Надо менять подход».