«Поезд дружбы». Омская студентка за один урок сплотила несколько народов РФ

Пять команд, карта Транссиба и полный вагон открытий. В 2026-м — Году единства народов России — по стране прокатилась волна необычных видеоуроков. Лучшим признали занятие омской студентки Валерии Новиковой.
Девушка не читала лекций со скучными цифрами, а отправила школьников в виртуальное путешествие по самой длинной железной дороге мира. Результат? Дети не просто выучили слова, а прочувствовали, что такое одна страна на тысячи километров.
Вместо зубрёжки — рельсы и роли.
Студентка факультета филологии и медиа ОмГУ им. Достоевского Валерия Новикова не впервые участвует в методических боях. Но именно конкурс к Году единства стал для неё проверкой на искренность.
«Хотелось, чтобы урок не просто соответствовал теме, а дышал ею», — признаётся омичка.
И она придумала жанр урока-экскурсии. Школьники не сидели, уткнувшись в парты, а превратились в гидов. Их маршрут — Транссибирская магистраль. Остановки: Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Якутия, Дальний Восток. Каждая команда готовила постер и рассказывала про свой народ: где живут, что едят, какие сувениры везут и куда обязательно зайти туристу.
Никакой скучной истории заселения — только живой туристический портрет. И, кстати, всё на английском.
Транссиб — живая метафора.
Почему именно железная дорога? Валерия объясняет просто: Транссиб — это стальные нервы страны, которые «сшивают» запад и восток.
«Для меня Транссиб — идеальный символ единства. Мы разные, но мы одна страна. И главный посыл урока — все мы едем навстречу друг другу».
Дети не просто читали про народы из учебников. В начале урока Валерия задавала личные вопросы: «Кто путешествовал по России? У кого бабушка бурятка или родственники во Владивостоке?» И класс оживал. Даже молчуны вдруг тянули руку, потому что речь заходила о своём, родном.
Давайте заглянем в класс. Парты расставлены «островками», чтобы командам было удобно спорить и договариваться. На столах — кейсы с подсказками, ножницы, фломастеры, карточки.
Ученики получают паспорт проекта — рабочий лист с ролями (кто ищет факты, кто рисует, кто рассказывает). Ищут информацию — кто-то читает, кто-то вырезает, кто-то пересказывает на английском. А затем защищают мини-экскурсию у доски с готовым постером.
Остальные команды не зевают, у них есть карта оценивания. Так дети учатся слушать друг друга и замечать чужой труд.
«Творчество — важная часть проекта. Ребята не боялись ошибиться, потому что главным была коммуникация, а не зубрёжка», — объясняет Валерия.
О России по-английски.
Странно, правда? Год единства народов — и вдруг иностранный язык. Но у омички есть железная логика: «Я часто “варюсь” в международных обменах. И вдруг поймала себя на мысли: о британских традициях я рассказываю с горящими глазами, а о своих татарах или бурятах — сухо. Почему? Надо менять подход».
По задумке Валерии, именно английский становится не барьером, а проводником. Дети учатся рассказывать миру о культуре своей страны красиво и без стеснения. А попутно рушатся стереотипы: «Когда ученик сам готовит постер об якутах или нанайцах, он видит сложную, живую реальность. Это интереснее любого ярлыка», — считает студентка.
Валерия уверена, что такой метод обучения универсален. Убери английский — получишь готовый урок для географии или обществознания. Замени народы на ремёсла или города — и вот уже пятиклассники «путешествуют» по Золотому кольцу.
«Самое ценное — это формат проектной деятельности. Дети сами добывают знания, договариваются, распределяют роли. И в процессе становятся ближе — даже если их предки родом из разных республик».