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ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией украинских войск на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Центр».

«Расчёты ударных дронов подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” ликвидировали пункт управления БПЛА формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ликвидируют цели, позволяя штурмовикам РФ продвигаться в глубину обороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

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