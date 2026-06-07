ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА на добропольском направлении

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины на добропольском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Центр».
«Расчёты ударных дронов подразделения войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” ликвидировали пункт управления БПЛА формирований ВСУ на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов ликвидируют цели, позволяя штурмовикам РФ продвигаться в глубину обороны украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.