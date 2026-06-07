Из Красноярска в Дивногорск запустят дополнительную воскресную электричку

В расписании появился дополнительный дневной электропоезд Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Он будет курсировать по воскресеньям до 30 августа. Из Красноярска электричка отправляется в 12:49 и прибывает в Дивногорск в 14:05. Обратно со станции Дивногорск поезд уходит в 14:23. Прибытие в Красноярск запланировано на 15:29. Электропоезд поможет добираться к местам отдыха и культурным локациям на маршруте от Красноярска до Дивногорска. В частности, воскресный дневной рейс будет удобен для тех, кто планирует провести выходной на берегу Маны. Напомним, что жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода.