Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летние лагеря одного из регионов Казахстана не готовы к встрече детей

В Акмолинской области из 13 сезонных лагерей положительные заключения от санитарных врачей получили лишь четыре лагеря, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сами санврачи говорят, что это достаточно тревожная цифра, учитывая, что сезон уже открыт, и в целом вопрос безопасного летнего отдыха детей находится на особом контроле. Как передает «Седьмой канал», сезонные базы отдыха отстают в части получения разрешительных документов.

«Часть из них, впрочем, документы сдали, но пока не получили нужных справок, а вот большинство пока отмалчивается. Хотя без положительного санитарно-эпидемиологического заключения прием детей запрещен», — говорится в репортаже.

Со слов заместителя руководителя областного департамента санэпидконтроля Сауле Садуакасовой, за эксплуатацию объектов без разрешительных документов предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 463 КоАП РК.

Также с наступлением лета берега рек и городские пляжи вновь заполняются отдыхающими. В прокуратуре Астаны напомнили родителям о правилах безопасности детей на воде и предупредили об ответственности за оставление несовершеннолетних без присмотра у водоема.