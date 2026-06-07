Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, можно ли протирать фрукты влажными салфетками

Диетолог Поляков сообщил, можно ли протирать фрукты и овощи влажными салфетками. Подробности в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru предостерег от использования влажных салфеток для очистки фруктов и овощей.

Как он отметил, их химический состав изначально не рассчитан на контакт с продуктами питания.

«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ, а другого способа снять слой грязи и пыли не существует», — пояснил врач.

Вместо сомнительных методов диетолог рекомендовал взять на заметку безопасный и действенный способ очистки — замачивание в содовом растворе.

«В целом неплохо замачивать или обрабатывать фрукты и овощи водой с растворенной в ней содой. Содовый раствор для этих целей используется очень часто», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков сообщил, что сливочного масла в день можно съесть в пределах 20−25 грамм.