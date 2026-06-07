Диетолог Поляков сказал, можно ли протирать фрукты влажными салфетками

«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ, а другого способа снять слой грязи и пыли не существует», — пояснил врач.