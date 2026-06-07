Диетолог Поляков сказал, можно ли протирать фрукты влажными салфетками

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru предостерег от использования влажных салфеток для очистки фруктов и овощей.
Как он отметил, их химический состав изначально не рассчитан на контакт с продуктами питания.
«Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они, как правило, для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае, когда необходимо съесть фрукт или овощ, а другого способа снять слой грязи и пыли не существует», — пояснил врач.
Вместо сомнительных методов диетолог рекомендовал взять на заметку безопасный и действенный способ очистки — замачивание в содовом растворе.
«В целом неплохо замачивать или обрабатывать фрукты и овощи водой с растворенной в ней содой. Содовый раствор для этих целей используется очень часто», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков сообщил, что сливочного масла в день можно съесть в пределах 20−25 грамм.