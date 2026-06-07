Рособрнадзор проверит жалобы родителей и учеников на ошибки в ЕГЭ

— Предположение о несоответствии текстов и тем в задании с использованием текстов О. М. Куваева и В. М. Санина в задании КИМ ЕГЭ по русскому языку не подтвердились: тема сочинения и опорный текст соответствуют друг другу, — сообщили в Рособрнадзоре.