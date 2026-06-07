Армия США может провести казнь военных преступников впервые за полвека: конечный ответ даст Трамп

В штате Оклахома менее месяца назад казнили осужденного за убийство бывшей возлюбленной и ее дочери. Мужчину лишили жизни в тюрьме Макалестер с помощью трехкомпонентной инъекции. Он несколько раз ударил свою возлюбленную молотком по голове, а затем облил ее бензином и поджег. Женщина и ее 7-месячная дочь скончались.