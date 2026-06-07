В Башкирии музей Ансамбля имени Гаскарова пополнили боевые трофеи

«Сегодня мы привезли трофеи, добытые нашими бойцами, — подчеркнул Алексей Аслямов. — Солдаты до сих пор вспоминают ваш концерт с теплотой и передают вам большой привет. Есть выражение: “Гитара — тоже автомат”, я считаю, оно относится и к вашему искусству. Я впервые в вашем музее, и экспозиция по-настоящему впечатляет: она позволяет прочувствовать историю создания ансамбля, его путь и вклад в поддержку бойцов на передовой: и в 1941—1945 гг., и сейчас. Проведённые вами концерты в новых регионах перекликаются с героическим трудом фронтовых бригад артистов в годы Великой Отечественной войны».