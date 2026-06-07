Слюсарь: БПЛА ВСУ атаковали Ростовскую область

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, пронформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что беспилотники украинских войск ликвидированы в Миллеровском районе.
По его словам, сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — написал Слюсарь в Telegram.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.