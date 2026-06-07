В Астане напомнили о правилах безопасности для несовершеннолетних

Инициатива направлена на повышение правовой грамотности граждан, профилактику несчастных случаев с участием несовершеннолетних и привлечение внимания к вопросам безопасности детей в период летних каникул.
Посетителям шоу раздают информационные брошюры.
В третий день гастролей международного коллектива в фойе «Барыс Арены» посетителям представления вручали информационные материалы, посвященные вопросам безопасности детей.
Специалисты рассказывали родителям и детям о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и в цифровом пространстве.
На что обращают внимание родители и дети.
Особое внимание во время акции уделяется формированию культуры безопасного поведения и предупреждению возможных рисков для несовершеннолетних.
«В рамках мероприятия детям и родителям проводятся разъяснения по вопросам безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдения правил дорожного движения и ответственного использования интернета. Особое внимание уделяется формированию культуры поведения в общественных местах и предупреждению возможных рисков для несовершеннолетних. Вопросы защиты прав детей, создания безопасной среды для их развития и профилактики правонарушений находятся в числе приоритетных задач органов прокуратуры», — отметил прокурор отдела прокуратуры района Байконыр Нұрлыбек Нұрғазыұлы.
По словам организаторов, профилактическая работа проводится в рамках концепции «Закон и порядок» и ориентирована на формирование ответственного отношения к вопросам безопасности среди подрастающего поколения.
Что известно о гастролях Cirque du Soleil.
Мировое турне Cirque du Soleil с шоу OVO проходит в Астане с 4 по 7 июня.
Для проведения представлений в столицу Казахстана прибыла международная команда из 130 специалистов из 25 стран мира, включая 53 артистов.
Организаторы сообщили, что акция «Закон и порядок» продолжится и в оставшиеся дни проведения шоу.
Значение инициативы.
Летние каникулы традиционно сопровождаются повышенным вниманием к вопросам безопасности детей. Именно в этот период возрастает роль профилактических мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и правонарушений.
Проведение акции на площадке крупного международного культурного события позволяет охватить большое количество семей и в доступной форме напомнить о правилах безопасного поведения как в реальной жизни, так и в интернете.