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В Астане напомнили о правилах безопасности для несовершеннолетних

В Астане в дни проведения шоу Cirque du Soleil OVO проходит профилактическая акция «Закон и порядок», организованная прокуратурой города совместно со столичным акиматом, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Инициатива направлена на повышение правовой грамотности граждан, профилактику несчастных случаев с участием несовершеннолетних и привлечение внимания к вопросам безопасности детей в период летних каникул.

Посетителям шоу раздают информационные брошюры.

В третий день гастролей международного коллектива в фойе «Барыс Арены» посетителям представления вручали информационные материалы, посвященные вопросам безопасности детей.

Специалисты рассказывали родителям и детям о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и в цифровом пространстве.

На что обращают внимание родители и дети.

Особое внимание во время акции уделяется формированию культуры безопасного поведения и предупреждению возможных рисков для несовершеннолетних.

«В рамках мероприятия детям и родителям проводятся разъяснения по вопросам безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдения правил дорожного движения и ответственного использования интернета. Особое внимание уделяется формированию культуры поведения в общественных местах и предупреждению возможных рисков для несовершеннолетних. Вопросы защиты прав детей, создания безопасной среды для их развития и профилактики правонарушений находятся в числе приоритетных задач органов прокуратуры», — отметил прокурор отдела прокуратуры района Байконыр Нұрлыбек Нұрғазыұлы.

По словам организаторов, профилактическая работа проводится в рамках концепции «Закон и порядок» и ориентирована на формирование ответственного отношения к вопросам безопасности среди подрастающего поколения.

Что известно о гастролях Cirque du Soleil.

Мировое турне Cirque du Soleil с шоу OVO проходит в Астане с 4 по 7 июня.

Для проведения представлений в столицу Казахстана прибыла международная команда из 130 специалистов из 25 стран мира, включая 53 артистов.

Организаторы сообщили, что акция «Закон и порядок» продолжится и в оставшиеся дни проведения шоу.

Значение инициативы.

Летние каникулы традиционно сопровождаются повышенным вниманием к вопросам безопасности детей. Именно в этот период возрастает роль профилактических мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев и правонарушений.

Проведение акции на площадке крупного международного культурного события позволяет охватить большое количество семей и в доступной форме напомнить о правилах безопасного поведения как в реальной жизни, так и в интернете.