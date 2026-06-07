В Астане напомнили о правилах безопасности для несовершеннолетних

«В рамках мероприятия детям и родителям проводятся разъяснения по вопросам безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдения правил дорожного движения и ответственного использования интернета. Особое внимание уделяется формированию культуры поведения в общественных местах и предупреждению возможных рисков для несовершеннолетних. Вопросы защиты прав детей, создания безопасной среды для их развития и профилактики правонарушений находятся в числе приоритетных задач органов прокуратуры», — отметил прокурор отдела прокуратуры района Байконыр Нұрлыбек Нұрғазыұлы.