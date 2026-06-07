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Экс-продюсера Газманова обвинили в передаче фото и песен без его ведома

Экс-продюсера Газманова Россу обвинили в передаче фото и песен без его ведома.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в фильмах без ведома певца, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Басманный суд Москвы в четверг продлил до 5 августа арест Россе по делу о мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.

Как следует из материалов, дело было возбуждено в марте. Экс-продюсер певца обвиняется по двум статьям — о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.

«Также (обвиняется — ред.) в систематической передаче неустановленным лицам произведений, а также изображений народного артиста РФ Олега Газманова, в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах без его ведома», — говорится в документе.

Росса заявил в суде, что практически не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких. Его защита отказалась от комментариев.

Росса на своем сайте называет себя продюсером и экспертом музыкальной индустрии. Он сотрудничал с артистами российской эстрады, включая Газманова, группы Serebro и t.A.T.u., Юлю Савичеву, Дмитрия Маликова, Александра Ревву, Диму Билана и Александра Пушного.