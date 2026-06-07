В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали шестеро человек и погиб один

В Хабаровском крае 6 июня зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб и ещё шесть получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ГАИ, за сутки произошло два столкновения автомобилей, один наезд на препятствие и два наезда на пешеходов. Именно среди пешеходов зафиксированы самые тяжёлые последствия: двое были ранены, а ещё один погиб — 89-летняя пенсионерка скончалась в результате наезда грузовика.
Всего за день инспекторы выявили 380 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 15 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить освидетельствование. Шесть таких случаев пришлись на Хабаровск.
Отдельно в сводке отмечены нарушения на пешеходных переходах. 21 водитель не уступил дорогу пешеходам, из них 10 — в краевой столице. При этом сами пешеходы тоже нарушали правила: за сутки к ответственности привлекли 22 человека, пятерых — в Хабаровске.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 25 водителей без права управления или лишённых прав. Шесть таких нарушителей остановили в Хабаровске. Такие поездки особенно опасны: за рулём оказываются люди, которые либо не имеют нужных навыков, либо уже были отстранены от управления за серьёзные нарушения.