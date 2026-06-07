В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали шестеро человек и погиб один

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили 25 водителей без права управления или лишённых прав. Шесть таких нарушителей остановили в Хабаровске. Такие поездки особенно опасны: за рулём оказываются люди, которые либо не имеют нужных навыков, либо уже были отстранены от управления за серьёзные нарушения.