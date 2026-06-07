«Удар по сердцу и иммунитету»: Врач назвала топ ошибок при входе в кондиционируемый офис

Температура между улицей и помещением с кондиционером не должна превышать 10 градусов. А лучше, если снижение температуры будет постепенным. Нельзя в жару выставлять кондиционер на 18 градусов — это может привести к простудам, обострению хронических заболеваний и скачкам артериального давления.