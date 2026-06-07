В Омске в большом зале споет актер, известный по сериалу «Улица»

Осенью в Омске пройдет концерт российского поп-певца NЮ (16+), он же Юрий Николаенко. Оно состоится 25 сентября в «G-Drive Арене».
О будущем концерте в том числе известно из анонсов на «Яндекс Афише», где продают и билеты на него.
Юрий Николаенко в том числе трудится как актёр театра и кино, режиссёр и композитор. Больше всего он известен по главной роли в сериале «Улица» на ТНТ, а в музыке именно как исполнитель с псевдонимом NЮ.
Билеты на концерт по ценам варьируется в зависимости от сектора, в фан-зоне это около 3,5 тыс. рублей, на танцполе 2,5 тыс., на трибунах от 2,7 до 6 тыс.
В программе концерта — популярные песни, успевшие набрать миллионы прослушиваний в Интернете. В том числе это «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел».
В выступлении также поучаствует группа Николаенко «VESNA305».
Ранее мы писали о переносе омского концерта Филиппа Киркорова.