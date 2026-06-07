В Вяземском районе полиция задержала 29-летнего мужчину, укравшего у приятеля девять тысяч рублей

В Вяземском районе Хабаровского края полицейские задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Он похитил у 50-летнего знакомого более девяти тысяч рублей. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды и продукты. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в дежурную часть ОМВД России по Вяземскому району обратился местный житель. Мужчина рассказал, что деньги пропали у него дома после распития алкогольных напитков со знакомыми.
Полицейские провели розыскные мероприятия и вышли на подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. Следствие установило, что злоумышленник дождался, пока гости разойдутся, а хозяин уснёт. После этого он взял кошелёк, который остался лежать на кухонном столе, и вытащил оттуда деньги.
Похищенные средства фигурант потратил на личные нужды и продукты питания. Следователь следственного отделения возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь он обязан являться по вызовам следователя и не покидать место жительства без разрешения.
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