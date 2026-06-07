В Вяземском районе полиция задержала 29-летнего мужчину, укравшего у приятеля девять тысяч рублей

Полицейские провели розыскные мероприятия и вышли на подозреваемого. Им оказался 29-летний мужчина. Следствие установило, что злоумышленник дождался, пока гости разойдутся, а хозяин уснёт. После этого он взял кошелёк, который остался лежать на кухонном столе, и вытащил оттуда деньги.