Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в субботу, 6 июня, поздравила россиянку Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».
Теннисистка из России Мирра Андреева в субботу, 6 июня, победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча проходила на грунтовых кортах в Париже и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки.
— Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона, — написала Шарапова в соцсетях.
4 июня Андреева одержала победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк и вышла в финал турнира «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.
После проведения встречи Костюк намеренно отказалась от традиционного рукопожатия со своей соперницей из России.
Костюк накануне «Ролан Гаррос» пожаловалась на российских соперниц из-за того, что они не хотят обсуждать политическую ситуацию в мире. Она добавила, что считает «стратегию молчания» неправильной и хочет видеть более четкую позицию.