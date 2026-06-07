Рекордные 772 заявления поданы на регистрацию брака 26.06.2026 в Челябинской области

«Это первый случай в истории, когда на будний день подано столь значительное количество заявлений», — говорят в региональном Госкомитете по делам ЗАГС.
Из-за ажиотажа организованы дополнительные площадки для торжественных церемоний.
«Это будет, например, Аркаим — пары смогут обменяться клятвами среди степей и древних курганов. Еще одна локация — Пушкинский зал библиотеки имени А. С. Пушкина. Это элегантная площадка для ценителей классики и романтики, идеальна для пар, которые мечтают о свадьбе в стиле русской классики», — пояснили в Госкомитете.
Что касается даты, то, как говорят специалисты, комбинация 26 в ней повторяется дважды, а многие считают такие парные числа символом единства и гармонии в браке. В нумерологии двойка символизирует партнерство, баланс и сотрудничество, а шестерка ассоциируется с семьей, домом и ответственностью. Их сочетание трактуют как идеальный союз, где есть и любовь, и надежность.
«Сочетание 26.06.2026 выглядит гармонично, запоминается с первого взгляда, поэтому пары часто выбирают даты, которые легко запомнить и красиво смотрятся в документах», — отмечается в комментарии.