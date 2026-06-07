Рекордные 772 заявления поданы на регистрацию брака 26.06.2026 в Челябинской области

Что касается даты, то, как говорят специалисты, комбинация 26 в ней повторяется дважды, а многие считают такие парные числа символом единства и гармонии в браке. В нумерологии двойка символизирует партнерство, баланс и сотрудничество, а шестерка ассоциируется с семьей, домом и ответственностью. Их сочетание трактуют как идеальный союз, где есть и любовь, и надежность.