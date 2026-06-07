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Под Волгоградом средства за поливную воду начнут собирать по новой платёжке

В Палласовском районе Волгоградской области специалисты обновили формат платёжного документа за поливную воду. Об.

В Палласовском районе Волгоградской области специалисты обновили формат платёжного документа за поливную воду. Об изменениях сообщили в МУП «Водоканал Палласовского района».

По данным экспертов, формат квитанций соответствует установленным требованиям к платежным документам. С образцом уже сейчас все желающие могут ознакомиться на сайте местной администрации.

Отметим, уточнить всю необходимую информацию граждане могут, обратившись по телефонам: 8 (84492)61−7−36 или 8 (84492)65−2−53.

Фото из архива ИА «Высота 102».