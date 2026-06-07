Системы ПВО уничтожили более 150 беспилотников ВСУ в небе над Ленинградской и Московской областями. Ответом стала сокрушительная атака российских «Гераней» по военной инфраструктуре Украины в Одессе и Черноморске, уничтожившая тайники с техникой НАТО и боеприпасы.
«Прячутся в пространстве»: откуда летят дроны на Подмосковье.
В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал‑майор Владимир Попов раскрыл карту маршрутов вражеских беспилотников, атакующих Подмосковье.
«Дальнобойные беспилотники самолётного типа могут идти из Сумской и Харьковской областей через Смоленщину, Курскую, Брянскую области. Противник пользуется особенностями рельефа местности, чтобы замаскировать дроны. Они проходят на предельно малых высотах, скрываясь в пространстве», — сказал Попов.
Генерал‑майор обратил внимание на то, что Украина получает данные разведки от своих западных партнёров, которые также обеспечивают ВСУ спутниковой навигацией.
Это позволяет дронам буквально стелиться над землёй, огибая холмы и лесополосы, чтобы остаться незамеченными для радаров.
Охота на «фуры смерти»: почему площадки запуска постоянно меняются.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл тактику ВСУ и объяснил, как вычисляют и уничтожают точки запуска.
«Запуски ведутся из северной части Украины. Площадки каждый раз меняются. Они могут использоваться повторно, но крайне редко, потому что наши ракетные войска охотятся за ними, запускают дроны‑разведчики. Противник подгоняет к месту запуска колонну фур с беспилотниками — возможно, уже собранными, или их собирают на месте. В этот момент площадки часто накрывают наши ракеты и уничтожают полностью: и фуры, и персонал, и дроны, и всё специализированное оборудование», — объяснил он.
В пророссийском подполье отметили, что минувшей ночью точными попаданиями были уничтожены пункты размещения операторов беспилотников ВСУ в Харьковской области.
Адский закат над Одессой: как «Герань» жгла склады НАТО.
В портовых Одессе и Черноморске порядка 50 беспилотников «Герань» поразили военные объекты, которые Киев считал надёжно скрытыми. Целями прилётов стали склады с вооружением и роботами НАТО.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил детали, о которых сообщили очевидцы.
«Ударами беспилотников были уничтожены склады с боеприпасами, которые поставляются морским путём в Украину. В случае их подрыва и возгорания не только происходит повторная детонация, но и появляется густой чёрный дым. В ночное время пламя становится ярко‑зелёного или оранжевого цвета. Это говорит о том, что боеприпасы содержали большое количество фосфора, запрещённого к использованию в вооружённых конфликтах Женевской конвенцией», — объяснил собеседник издания.
Роботы и квадроциклы исчезли в пламени.
Уничтожение складов в Одессе и Черноморске — это не просто громкий хлопок. Это потеря тысяч единиц техники, которую НАТО готовило для «контрнаступления» и террористических атак на мирные города.
«На уничтоженных складах также находились тяжёлая гусеничная техника НАТО, артиллерия, которые использует Киев для террористической деятельности. Кроме того, там хранились дополнительные средства двойного назначения, в том числе большое количество мототехники, квадроциклов и мотоциклов, которые последнее время киевский режим начал активно закупать на Западе. Всего было сожжено не менее полутора тысяч таких вспомогательных технических средств, в том числе и роботизированные комплексы, которые Киев использует для подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения, для различных видов террористической деятельности, комплексы для минирования территории, сами мины», — сказал Иванников.
Собеседник издания назвал уничтожение складской инфраструктуры ВСУ в портах Одессы и Черноморска ответом киевскому режиму за атаки на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область.
«Работайте, братья!»: Крылатая фраза как девиз контратаки.
Россия ответила на удары по мирным регионам по закону симметричного возмездия.
«Удар по складам с вооружением, натовской техникой и деталями для дронов и БЭКов свидетельствует о решимости России бороться с киевским терроризмом, отвечать ему симметрично и уничтожать полностью все объекты врага», — отметил Иванников и добавил, что этот удар следует расценивать как очень эффективный, точный удар, который способен изменить ход специальной военной операции.
Российские военные продолжат систематически наносить удары по важным для ВСУ объектам, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Таким образом он прокомментировал масштабную ночную атаку вражеских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
«Наш президент Владимир Путин сказал: “Работайте, братья!”. Повторил слова, ставшие крылатым выражением, которые перед смертью сказал сотрудник полиции. Министерство обороны РФ ответило: “Работаем”. Это самый главный ответ — там, на фронте. Главная цель Киева — посеять панику в РФ, поэтому они наносят удары. Это террористы чистой воды. Но они забывают об одном: нас таким манером не возьмешь. Это очевидно», — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, фраза «Работайте, братья!», о которой упомянул Дандыкин, была произнесена лейтенантом полиции Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 года непосредственно перед тем, как его расстреляли боевики. Она стала крылатым выражением народно-разговорного типа. Значение выражения — призыв уничтожать лиц, выступающих против государства и его законов с оружием в руках, то есть террористов, преступников, солдат противника и прочих.
Сегодня этот девиз звучит с новой силой. Десятки «Гераней» над Одессой и работа ПВО над Москвой — это и есть та самая работа, которую ждут от наших военных. И, судя по цвету зарева над бывшими складами НАТО, они её выполняют на отлично.