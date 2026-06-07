Киев воет, Одесса горит: жесткий ответ за Петербург и Москву накрыл Украину

«Запуски ведутся из северной части Украины. Площадки каждый раз меняются. Они могут использоваться повторно, но крайне редко, потому что наши ракетные войска охотятся за ними, запускают дроны‑разведчики. Противник подгоняет к месту запуска колонну фур с беспилотниками — возможно, уже собранными, или их собирают на месте. В этот момент площадки часто накрывают наши ракеты и уничтожают полностью: и фуры, и персонал, и дроны, и всё специализированное оборудование», — объяснил он.