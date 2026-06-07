Фестиваль цифрового спорта стартовал в Хабаровске

«Киберспортсменом человек становится дома, потому что больше вкладывает в игру и её тонкости. Мы работаем для того, чтобы организовывать людей в команды, знакомить их, учить людей развиваться сообща, прививать им спортивный интерес, помогать расти в любимом деле. Они не должны забывать о социализации, потому что здесь люди знакомятся, общаются. В современном мире молодёжь постепенно теряет этот навык живого общения. Такие мероприятия созданы, чтобы наши граждане, дети это не утратили», — добавил Георгий Гнутов.