Фестиваль цифрового спорта стартовал в Хабаровске

В Хабаровске впервые состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля цифрового спорта, сообщает hab.aif.ru.
За пределами региона фестиваль успешно проводится уже пятый год. В 2026 году организаторы проекта предоставили жителям и гостям Хабаровска возможность проявить себя в ключевых киберспортивных дисциплинах, принять участие в розыгрыше ценных призов и увидеть масштабную шоу-программу творческих коллективов на главной арене.
«Фестиваль цифрового спорта — это крупнейший турнир, который проходит на Дальнем Востоке. Это — будущее, которое нам необходимо развивать, совершенствовать, вкладывать деньги и учить нашу молодёжь, потому что это всё перспектива развития. Особенно символично, что всё это мы проводим в Год спорта, который объявлен губернатором Дмитрием Демешиным», — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников.
За несколько часов до официального открытия фестиваля трибуны «Платинум арены» собрали несколько сотен зрителей и участников соревнований, которые после предварительной регистрации состязались между собой в тактике и стратегии в различных дисциплинах. На площадке разместились зоны с мощными компьютерами, комфортными мобильными игровыми станциями, а также авиасимуляторами и машинными гонками.
«Соревнования проходят по различным дисциплинам. Официальные дисциплины — это интерактивные гонки, или “симрейсинг”. Фиджитал гонки, мобильные гонки, мобильные шутеры. Можно отметить классические виды — это Counter-Strike, DOTA, Mobile Legends и PUBG Mobile. Также присутствует зона Плэйстэйшн, а дальше у нас расположены зоны интерактивного хоккея и футбола», — рассказал генеральный директор «СМП ЦИФРОВОЙ СПОРТ» Георгий Гнутов.
Торжественное открытие фестиваля стало для зрителей настоящим технологичным цифровым шоу. Динамичные выступления профессиональных танцевальных коллективов сопровождались современными визуальными и звуковыми спецэффектами, а концепция номеров отсылала к сути популярных компьютерных и мобильных игр. С первых минут организаторам удалось создать на трибунах тёплую атмосферу единого киберспортивного сообщества.
После официальной части гости вернулись в игровые зоны, где продолжили соревноваться и общаться друг с другом. Прошедший фестиваль наглядно доказал, что современный киберспорт давно вышел за рамки обычного хобби или изолированного досуга. Сегодня это полноценное направление, которое развивает у молодёжи целеустремленность, быструю реакцию и навыки эффективной командной работы.
«Киберспортсменом человек становится дома, потому что больше вкладывает в игру и её тонкости. Мы работаем для того, чтобы организовывать людей в команды, знакомить их, учить людей развиваться сообща, прививать им спортивный интерес, помогать расти в любимом деле. Они не должны забывать о социализации, потому что здесь люди знакомятся, общаются. В современном мире молодёжь постепенно теряет этот навык живого общения. Такие мероприятия созданы, чтобы наши граждане, дети это не утратили», — добавил Георгий Гнутов.
Фестиваль цифрового спорта — это важный шаг в формировании спортивной молодёжной культуры на Дальнем Востоке. Параллельно по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, министерство спорта России разработало новую программу по созданию умных площадок, одним из форматов которых стали фиджитал-центры. Благодаря поддержке правительства Хабаровского края и губернатора Дмитрия Демешина в регионе 1 июня открылся первый фиджитал-центр около арены «Ерофей». В центре разместились 3 игровые зоны, компьютерный зал на 20 игровых мест, зона игровых консолей и VR-пространства. На открытой площадке оборудовано поле для мини-футбола и стритбола. Открытие фиджитал-центра совпало с фестивалем цифрового спорта-2026, который впервые проходит на Дальнем Востоке.
«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчёркивал, что Россия должна быть готова ко всему новому, ко всем новым горизонтам и открытиям. И сегодняшний фестиваль — тому реальное подтверждение. Сегодня киберспортом, фиджитал-направлениями в крае занимается около 40 тысяч человек. Это жители региона, которые связывают своё будущее со спортом, технологиями и цифровыми компетенциями», — подчеркнул Артём Мельников.
Фестиваль цифрового спорта 2026 года стал уникальным событием для Хабаровска. Проект наглядно доказал важность развития киберспортивной индустрии на Дальнем Востоке и получил высокую оценку со стороны организаторов и участников. Успех мероприятия подтвердил необходимость сделать этот фестиваль регулярным.