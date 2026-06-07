La Repubblica: Мелони разошлась во мнениях с лидерами ЕС по вопросу Украины

Италия по-прежнему выступает против отправки военных на Украину и не считает необходимым ускорить процесс вступления Киева в ЕС. Кроме того, в правительстве страны отмечают, что Рим не видит возможности для достижения мирного соглашения без участия США, говорится в материале.