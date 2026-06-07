La Repubblica: Мелони разошлась во мнениях с лидерами ЕС по вопросу Украины

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони выразила несогласие с некоторыми европейскими лидерами по вопросам поддержки Украины. Разногласия касаются координации действий Франции, Великобритании и Германии в преддверии переговоров с Москвой. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает газета La Repubblica.
По данным издания, это стало одной из причин отсутствия Мелони на нескольких международных встречах, включая саммит ЕС. Официально ее отсутствие объяснили задержкой из-за участия в торжественных мероприятиях в Италии.
Италия по-прежнему выступает против отправки военных на Украину и не считает необходимым ускорить процесс вступления Киева в ЕС. Кроме того, в правительстве страны отмечают, что Рим не видит возможности для достижения мирного соглашения без участия США, говорится в материале.
6 июня стало известно, что страны Североатлантического альянса (НАТО) обсуждают возможность выделения Киеву финансирования на 70 миллиардов евро.
Ранее представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву.