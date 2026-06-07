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Нижегородская область и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере науки

На ПМЭФ-2026 стороны договорились создать рабочую группу для консультаций по приоритетным направлениям партнёрства.

Нижегородская область и Киргизская Республика планируют наладить сотрудничество в сфере науки и технологий. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области по итогам переговоров заместителя председателя нижегородского правительства Дмитрия Старостина и чрезвычайного и полномочного посла Киргизской Республики в России Кубанычбека Боконтаева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Стороны договорились о создании общей рабочей группы для регулярных консультаций по приоритетным направлениям партнёрства. Новый формат взаимодействия позволит выстроить устойчивый диалог по вопросам:

научно-технологического развития;

реализации совместных проектов;

подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Ключевым направлением кооперации станет развитие партнёрства между ИТ‑кампусом «НЕЙМАРК» и образовательными организациями Кыргызстана. Ранее на конференции ЦИПР‑2026 «НЕЙМАРК» уже подписал соглашение о сотрудничестве с Кыргызско-Российским славянским университетом.

Помимо научно-технологической сферы, стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического партнёрства: Нижегородская область представила возможности региональных предприятий, заинтересованных в совместных проектах в промышленности, деревообработке и агропромышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве.