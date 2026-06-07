Нижегородская область и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере науки

Нижегородская область и Киргизская Республика планируют наладить сотрудничество в сфере науки и технологий. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области по итогам переговоров заместителя председателя нижегородского правительства Дмитрия Старостина и чрезвычайного и полномочного посла Киргизской Республики в России Кубанычбека Боконтаева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).