От +14 до +28 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 июня

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Утром местами осядет туман. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северо-восточный и восточный ветер с переходом на южный и юго-западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.