Народные приметы на 8 июня: чего нельзя делать в Карпов день?

8 июня верующие вспоминают апостолов от семидесяти Карпа и Алфея. В народном календаре — Карпов день. Наши предки связывали с этой датой немало примет и обычаев. Люди старались соблюдать неписаные правила, чтобы не лишиться здоровья, любви и денег. Вспомним суеверия, бытовавшие на Руси, и выясним, как провести 8 июня, дабы избежать бед и привлечь удачу.
Народные приметы на 8 июня: что нельзя делать.
В Карпов день не разрешалось спорить со старшими. Даже взрослый мужчина, отец семейства, не должен был перечить своим родителям. Тому, кто нарушит данное предписание, на Руси пророчили болезни и бедность в преклонном возрасте.
8 июня нельзя оставлять беспорядок в доме. Если у хозяев вещи лежат не на своих местах, на зеркалах пыль, на полу грязь, а скатерти давно требуют стирки, денег в такой семье никогда не будет.
Проблемы финансового характера грозят и тем, кто отправится за покупками и потратит все до последней копейки. Нельзя возвращаться домой с пустым кошельком — это прямой путь в долговую яму.
Не видать удачи тому, кто привык долго валяться в кровати. Если человек здоров и молод, должен вставать с первыми петухами. Так говорили в старину, веря, что лежебоки и бездельники упустят хорошую возможность для заработка и так и останутся не у дел.
Опасность в Карпов день представляют грязные вещи. Тому, кто носит несвежую, мятую и дырявую одежду, в старину обещали болезни.
Нельзя варить кисель. Его считали поминальным блюдом и боялись, что так беду накличут.
День не подходит для поездок. Если человек отправляется в дальний путь, ему стоит захватить с собой оберег или икону, говорили старцы на Руси. При этом выходить из дома можно исключительно с правой ноги, а прощаться с семьей — в жилище, а не на пороге. В противном случае, есть вероятность сгинуть вдали от родных.
Не рекомендуется занимать деньги и давать кому-либо в долг. Это может стать причиной потери состояния. С нуждой рискует столкнуться и тот, кто оставляет грязную посуду на столе после ужина и не моет ее до утра. Еще один предвестник бедности — нежелание смотреться в зеркало перед выходом.
Наконец, в Карпов день запрещалось есть какую-либо рыбу за исключением карпа. Тем, кто подаст на стол леща или осетрину, сулили путаницу в делах и болезни.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 8 июня: что можно делать.
8 июня — идеальный день для рыбалки. Любители посидеть у реки с удочкой знали множество способов получить хороший улов. Так, на промысел мужчины никогда не уходили голодными. Считалось, что рыба не клюнет. Не надевали новых вещей — удачи не будет. С водоемом было принято здороваться, чтобы клёв порадовал. Первую пойманную рыбку нельзя было оставлять себе: ее следовало отдать первому встречному.
Хозяйки в этот день готовили каравай. Ароматная выпечка предназначалась для печников — представителей именно этой профессии благодарили за труд 8 июня. К слову, немного сдобы полагалось и Домовому — кусочек каравая для него оставляли за печкой.
Особое внимание в Карпов день наши пращуры уделяли скотине. Животных нужно было вкусно накормить и окропить место их обитания святой водой: этот обряд, верили люди, защитит от сглаза и порчи.
Растением дня в старину называли шиповник. Хворые выходили из дома, чтобы посидеть рядом с кустом. Они надеялись, что так можно даже исцелиться от недуга.
Супруги, которые долго не могли зачать детей, 8 июня сажали шиповник с той стороны дома, где располагалось их брачное ложе. Существовало поверье, что к следующему лету в их семействе произойдет долгожданное пополнение.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 8 июня.
Если в Карпов день можно собирать щавель, лето окажется жарче обычного, дождей будет мало.
На улице ничего не видно из-за тумана? На днях придет настоящий зной.
Если с утра льет дождь, а к обеду заканчивается, — июль будет мокрым, а август сухим.
Рыба, плавающая у поверхности водоема, чувствует приближение осадков. О ливне также предупреждают лягушки, прыгающие в озеро.
Именинники 8 июня.
В этот день именины отмечают Карп, Александр, Георгий, Елена и Макар. Также нужно поздравить Ивана.