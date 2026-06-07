Народные приметы на 8 июня: чего нельзя делать в Карпов день?

День не подходит для поездок. Если человек отправляется в дальний путь, ему стоит захватить с собой оберег или икону, говорили старцы на Руси. При этом выходить из дома можно исключительно с правой ноги, а прощаться с семьей — в жилище, а не на пороге. В противном случае, есть вероятность сгинуть вдали от родных.