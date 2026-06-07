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Bild: Бербок хотят вызвать в Бундестаг из-за провала Германии на выборах в ООН

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает Bild. По данным издания, депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС намерены вызвать бывшего министра иностранных дел Анналену Бербок в комитет по международным делам для объяснений причин неудачи.

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает Bild. По данным издания, депутаты бундестага от блока ХДС/ХСС намерены вызвать бывшего министра иностранных дел Анналену Бербок в комитет по международным делам для объяснений причин неудачи.

На выборах в Генассамблее ООН Берлину необходимо было заручиться поддержкой не менее 127 стран, однако кандидатуру ФРГ поддержали лишь 104 государства.

— Мы должны тщательно проанализировать причины этого позорного поражения на выборах. Для этого абсолютно необходимо, чтобы Анналена Бербок дала объяснения по этому поводу в комитете бундестага по международным делам, — заявил депутат от ХСС Штефан Майер.

Как пишет Bild, представители ХДС и ХСС возлагают ответственность за результат на прежнее руководство МИД Германии. По версии издания, одной из причин неудачи могло стать недовольство ряда стран глобального Юга внешнеполитическим курсом Берлина в период работы Бербок.

Ранее журналисты Der Spiegel сообщили, что февральские выступления Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывали насмешки и стыд в ФРГ. Лидер США Дональд Трамп во время одной из своих выступлений раскритиковал ее «зеленую экономику».

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