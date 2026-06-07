Bild: Бербок хотят вызвать в Бундестаг из-за провала Германии на выборах в ООН

Ранее журналисты Der Spiegel сообщили, что февральские выступления Бербок в ООН и ее деятельность на посту председателя Генассамблеи вызывали насмешки и стыд в ФРГ. Лидер США Дональд Трамп во время одной из своих выступлений раскритиковал ее «зеленую экономику».