CNN: При стрельбе у фестиваля в Толедо пострадали 12 человек

В американском городе Толедо (штат Огайо) возле фестиваля Old West End двое неизвестных открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом 6 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на городскую полицию.
— Полиция разыскивает подозреваемых после того, как 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, — говорится в публикации.
Полиция разыскивает подозреваемых, пока никого задержать не удалось. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
На фестивале Burning Man в американском штате Невада обнаружили тело уроженца Омска Вадима Круглова. Это не первый случай трагедии на подобных мероприятиях. О самых страшных из них рассказывает «Вечерняя Москва».
В прошлом году на мюнхенской площади «Луг Терезы», где проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек.
Минимум шесть человек госпитализировали после давки, которая произошла в ходе традиционного «голого фестиваля» в японской префектуре Окаяма. Инцидент произошел субботу, 21 февраля, в храме «Сайдайдзи Каннон-ин».