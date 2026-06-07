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CNN: При стрельбе у фестиваля в Толедо пострадали 12 человек

В американском городе Толедо (штат Огайо) возле фестиваля Old West End двое неизвестных открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом 6 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на городскую полицию.

В американском городе Толедо (штат Огайо) возле фестиваля Old West End двое неизвестных открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом 6 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на городскую полицию.

— Полиция разыскивает подозреваемых после того, как 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, — говорится в публикации.

Полиция разыскивает подозреваемых, пока никого задержать не удалось. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

На фестивале Burning Man в американском штате Невада обнаружили тело уроженца Омска Вадима Круглова. Это не первый случай трагедии на подобных мероприятиях. О самых страшных из них рассказывает «Вечерняя Москва».

В прошлом году на мюнхенской площади «Луг Терезы», где проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек.

Минимум шесть человек госпитализировали после давки, которая произошла в ходе традиционного «голого фестиваля» в японской префектуре Окаяма. Инцидент произошел субботу, 21 февраля, в храме «Сайдайдзи Каннон-ин».