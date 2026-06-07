Красноярцев предупредили о правилах безопасности у воды

В Красноярске усилили профилактическую работу у городских рек и водоемов. Жителям напоминают, что купаться можно только в разрешенных и безопасных местах. За купание в запрещенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — до 30 тыс. рублей, — уточнили в мэрии. На острове Татышев оборудованы четыре зоны для отдыха у воды. Три из них получили положительное заключение Роспотребнадзора: центральный пляж у Октябрьского моста, озеро Зеркальное и залив Стрелка. При этом на заливе Стрелка купание пока не разрешено. Из-за изменения уровня воды там сполз грунт, появились опасные перепады. Заходить в воду можно только до уровня буйков. О снятии запрета администрация Татышев-парка сообщит дополнительно. Напомним, что в Красноярске установлено более 300 знаков «Купаться запрещено». Нахождение в воде в таких местах опасно. Только в прошлом сезоне в городе зафиксировали пять случаев гибели при купании в запрещенных местах.