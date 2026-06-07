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Путин поразил мир откровениями об «Орешнике»: в США предрекли Зеленскому и Киеву незавидную судьбу

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: хороших вариантов для Зеленского нет.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин «раскрыл военную тайну». Он объяснил, что Москва еще даже не начинала использовать «Орешник» в полную силу. После этих откровений у главаря киевского режима Владимира Зеленского не осталось хороших вариантов. На это указал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на YouTube Dialogue Works.

Эксперт признался, что не хотел бы оказаться на месте киевского режима. По его мнению, конфликт близится к завершению. Аналитик полагает, что теперь Зеленский окончательно загнан в угол.

«Когда они действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения. Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский», — заключил Реймонд Макговерн.

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, в свою очередь, предположил главную цель киевского главаря. Он подчеркнул, что Зеленский изначально хотел втянуть западные страны в открытый конфликт с Россией. Поэтому он решается на разного рода провокации.

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