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Вокалистов Хабаровского края приглашают на конкурс «Родники. Дальний Восток»

Руководитель проекта — народный артист России Олег Газманов. Заявки принимаются до 25 июня от солистов, авторов песен и вокальных коллективов. Участвовать могут дети и взрослые. После онлайн-отбора в июле участников ждут очные прослушивания в Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Чите и Благовещенске. 19 сентября финалисты выступят на сцене филармонии в Биробиджане, а 20 сентября на главной площади.

Руководитель проекта — народный артист России Олег Газманов. Заявки принимаются до 25 июня от солистов, авторов песен и вокальных коллективов. Участвовать могут дети и взрослые. После онлайн-отбора в июле участников ждут очные прослушивания в Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Чите и Благовещенске. 19 сентября финалисты выступят на сцене филармонии в Биробиджане, а 20 сентября на главной площади города состоится концерт Олега Газманова и церемония награждения. Победители получат приглашение на всероссийские финалы «Родники-2027» и «Родники. Дети-2027». Подробности на сайте проекта: rodnikidv.tilda.ws.