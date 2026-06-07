Вокалистов Хабаровского края приглашают на конкурс «Родники. Дальний Восток»

Руководитель проекта — народный артист России Олег Газманов. Заявки принимаются до 25 июня от солистов, авторов песен и вокальных коллективов. Участвовать могут дети и взрослые. После онлайн-отбора в июле участников ждут очные прослушивания в Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Чите и Благовещенске. 19 сентября финалисты выступят на сцене филармонии в Биробиджане, а 20 сентября на главной площади города состоится концерт Олега Газманова и церемония награждения. Победители получат приглашение на всероссийские финалы «Родники-2027» и «Родники. Дети-2027». Подробности на сайте проекта: rodnikidv.tilda.ws.