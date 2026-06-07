Уроженка Красноярска Мирра Андреева выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уроженка Красноярска, теннисистка Мирра Андреева, стала победительницей «Ролан Гаррос»-2026.
В финале Открытого чемпионата Франции 19-летняя спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
Для Андреевой этот титул стал первым на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1992 года.
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