Китай начал морскую спецоперацию к востоку от Тайваня: в чем причина

С жесткой позицией выступил и министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, Пекин не допустит любых попыток отделить Тайвань от Китая. Он напомнил, что остров был возвращен в состав страны после Второй мировой войны, а его статус закреплен рядом международных документов.