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В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Российские ученые разработали новые препараты для лечения глиомы мозга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров», — говорится в сообщении.

Радиоактивные аптамеры — это синтетические молекулы ДНК. При внутривенном введении аптамеры «прибегали» к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая.

«Для лечения вводили аптамеры, связанные с уже известными противооупухолевыми молекулами, чтобы повысить их специфическую доставку только к клеткам глиомы», — следует из сообщения.

Отмечается, что ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции опухолевых клеток в здоровую ткань мозга. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.

«Еще одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учеными — так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул», — приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, профессора РАН Галины Павловой.

Ученая подчеркнула, что молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.

«Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям», — заявили в Минобрнауки РФ.

Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Работа выполнена в рамках гранта Минобрнауки России.