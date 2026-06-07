В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Отмечается, что ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции опухолевых клеток в здоровую ткань мозга. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.