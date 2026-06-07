В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«Междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга. В диагностике наибольшую эффективность показал метод ПЭТ/КТ с использованием разрабатываемого нового радиофармпрепарата, состоящего из радиоактивных аптамеров», — говорится в сообщении.
Радиоактивные аптамеры — это синтетические молекулы ДНК. При внутривенном введении аптамеры «прибегали» к опухоли и четко локализовывались в ней, специфически ее подсвечивая.
«Для лечения вводили аптамеры, связанные с уже известными противооупухолевыми молекулами, чтобы повысить их специфическую доставку только к клеткам глиомы», — следует из сообщения.
Отмечается, что ученые нашли несколько аптамеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции опухолевых клеток в здоровую ткань мозга. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива.
«Еще одно направление в терапии злокачественных опухолей головного мозга, отрабатываемое учеными — так называемое перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, содержащего несколько молекул», — приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, профессора РАН Галины Павловой.
Ученая подчеркнула, что молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки мозга.
«Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям», — заявили в Минобрнауки РФ.
Исследования проводил консорциум ученых и врачей Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ имени М. В. Ломоносова.
Работа выполнена в рамках гранта Минобрнауки России.