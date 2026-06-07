Юрий Слюсарь: В ночь на 7 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА

— В течение ночи в период с 20:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 12 регионов, в том числе Ростовской областью, и над акваторией Черного моря.