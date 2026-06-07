Юрий Слюсарь: В ночь на 7 июня в Ростовской области отразили атаку БПЛА

В ночь на воскресенье, 7 июня, Ростовская область подверглась атаке бесилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь рано утром в своем официальном канале в МАХ.
— Силы ПВО отразили воздушное нападение. Беспилотники уничтожили в Миллеровском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется, — заявил губернатор.
Как уточнили в Минобороны РФ, в нападение дронов на Донской регион стало часть атаки на регионы России.
— В течение ночи в период с 20:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 12 регионов, в том числе Ростовской областью, и над акваторией Черного моря.
Глава региона также предупредил: угроза атак дронов сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.
Напомним, сутками ранее, в ночь на 6 июня, вражеские дроны также были уничтожены на севере области, в небе над Миллеровским районом.
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