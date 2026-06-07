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Умер приказавший обстрелять Белгород полковник ВСУ

Полковник ВСУ Виталий Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой, умер в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в российских силовых структурах.

Полковник ВСУ Виталий Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой, умер в Хмельницкой области при невыясненных обстоятельствах. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в российских силовых структурах.

По имеющимся данным, Дрогайцев считается причастным к обстрелу Белгорода 3 июля 2022 года, поскольку именно он отдал соответствующий приказ.

В силовых структурах уточнили, что смерть военного наступила после его встречи с бывшими сослуживцами. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся, передает ТАСС.

Ранее лейтенант ССО Украины с позывным «Ветер», который критиковал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, погиб при неизвестных обстоятельствах.

Кроме того, 2 февраля советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, на травмированных бойцов ВСУ беспилотники сбрасывают осколочные снаряды.

16 июля 2025 года российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый» сообщил, что бойцы ВСУ убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР после того как он сдался в плен.