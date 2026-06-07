Кроме того, 2 февраля советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, на травмированных бойцов ВСУ беспилотники сбрасывают осколочные снаряды.