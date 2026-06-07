25-летний мужчина утонул попьяни в Шушенском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Днем 6 июня спасатели Шушенской спасательной станции выезжали на поиски утонувшего мужчины в районе поселка Шушенское.
По предварительным данным, двое мужчин отдыхали у водоема и распивали алкоголь. После этого один из них прыгнул в воду в запрещенном для купания месте и не выплыл.
Во время поисковой операции спасатели выполнили водолазный спуск и обследовали около 40 квадратных метров дна. Тело 25-летнего мужчины нашли и передали сотрудникам полиции.
В КГКУ «Спасатель» напоминают, что в ближайшие дни в центральных и южных районах региона ожидается сильная жара до +35 градусов, из-за чего многие жители отправятся отдыхать к воде. Спасатели призывают купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и внимательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.
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