25-летний мужчина утонул попьяни в Шушенском районе

В КГКУ «Спасатель» напоминают, что в ближайшие дни в центральных и южных районах региона ожидается сильная жара до +35 градусов, из-за чего многие жители отправятся отдыхать к воде. Спасатели призывают купаться только в разрешенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и внимательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.